Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в тяжёлом весе Энди Руис и бывший обладатель этих трофеев британец Энтони Джошуа согласовали место проведения реванша.
Как сообщает WorldBoxingNews.net, официальное объявление срока и места боя будет сделано 9 августа. В качестве возможных вариантов рассматриваются столица Уэльса Кардифф и Саудовская Аравия.
1 июня 2019 года в Нью-Йорке Руис сотворил главную боксёрскую сенсацию десятилетия, нокаутировав в седьмом раунде Джошуа. Однако по условиям контракта он должен провести с британцем матч-реванш.
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