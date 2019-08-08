https://static.news.ru/photo/5c40ef36-b9b1-11e9-8138-fa163e074e61_660.jpg Энтони Джошуа и Энди Руис Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в тяжёлом весе Энди Руис и бывший обладатель этих трофеев британец Энтони Джошуа согласовали место проведения реванша.

Как сообщает WorldBoxingNews.net, официальное объявление срока и места боя будет сделано 9 августа. В качестве возможных вариантов рассматриваются столица Уэльса Кардифф и Саудовская Аравия.

1 июня 2019 года в Нью-Йорке Руис сотворил главную боксёрскую сенсацию десятилетия, нокаутировав в седьмом раунде Джошуа. Однако по условиям контракта он должен провести с британцем матч-реванш.

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