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Суд постановил депортировать из России бойца ММА Чоршанбиева

17:11, 06 декабря 2021
Суд постановил депортировать из России бойца ММА Чоршанбиева Боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев (слева), задержанный за опасную езду по Лефортовскому тоннелю в Москве без прав и полиса ОСАГО, и его переводчик во время заседания Останкинского суда Фото: Останкинский суд/ТАСС
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Задержанного за езду без водительских прав бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева депортируют из России из-за нарушения миграционного законодательства страны. Такое решение вынес Останкинский суд Москвы. Также суд обязал спортсмена из Таджикистана выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, выдворения из России боец будет дожидаться в центре временного содержания мигрантов. Ранее Чоршанбиев устроил гонки в Лефортовском тоннеле и снимал происходящее на видео, которым позднее поделился в социальных сетях.

Уроженца Таджикистана задержали в районе МКАД и увезли в отдел. 26-летнего блогера привлекли к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и водительского удостоверения. Помимо этого, Чоршанбиев создавал аварийно-опасную ситуацию на дороге при быстрой езде и «играл в шашечки» с другим автомобилем.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что задержанного за езду без прав бойца ММА Чоршанбиева можно наказать только штрафом. По его словам, это будет справедливо, поскольку заезды бойца не привели к ДТП и тяжёлым последствиям. Он уточнил, что такое наказание можно при желании увеличить до таких размеров, чтобы «больно било по кошельку» нарушителя.

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