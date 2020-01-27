Бразильянка Кристиана Сайборг Жустину, завоевавшая пояс чемпионки Bellator в полулёгком весе, может встретиться к экс-претенденткой на этот титул австралийкой Арлин Блинкоу.
Как сообщил в Twitter обозреватель Дрейк Риггс, глава Bellator Скотт Кокер считает Блинкоу главной претенденткой на титульный бой. После поражения от уже экс-чемпионки Аманды Белл Блинкоу одержала три победы кряду и с учётом её хорошей боксёрской техники является интересным вариантом для Сайборг.
Как писал NEWS.ru, ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков 9 мая оспорит титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе с обидчиком Последнего Императора Райаном Бейдером.
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