https://static.news.ru/photo/45fdd68a-4002-11ea-b07f-fa163e074e61_660.jpg Вадим Немков Фото: Вадим Немков/vk.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) выступит против чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Райаном Бейдером. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator 9 мая в США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американскую организацию, проводящую бои по смешанным единоборствам.

Бой Немков — Бейдер пройдет 9 мая в США, — сообщили в ТАСС.

Бой пройдёт на ринге в Сан-Хосе, штат Калифорния, США.

Вадим Немков участвовал в 13 боях смешанного стиля и лишь в двух из них потерпел поражение, отмечает ТАСС. Его соперник Райан Бейдер в ММА одержал 27 побед и проиграл пять боёв.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Вадим Немков досрочно победил бразильца Рафаэля Карвальо во втором раунде на турнире Bellator 230. Россиянин использовал удушающий приём. Отмечается, что турнир прошёл в Милане.