Назначена дата боя Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего

https://static.news.ru/photo/49d9a07c-cd15-11ea-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: PIOTR KUCZA, via www.imago-image/Global Look Press

Мегазвёзды бокса и бывшие чемпионы мира в тяжёлом и полутяжёлом весе Майк Тайсон и Рой Джонс — младший встретятся на ринге в Калифорнии 12 сентября в восьмираундовом показательном бою. Его будет транслировать социальная сеть Triller.

54-летний Тайсон сообщил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров в апреле. Он не выходил на ринг с 2005 года.

Рой Джонс — младший является бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу. За ним числятся 66 побед, 47 из которых — нокаутом. Профессиональные выступления он завершил в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, ранее российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин в интервью заявил, что Тайсон был колобком, а превратился в атлета.