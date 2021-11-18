Боец Штырков: UFC не торопится продвигать дагестанских бойцов

Руководство UFC опасается, что спортсмены из Дагестана завоюют титулы в нескольких весовых категориях, поэтому не форсирует их продвижение в рейтинге. Этим обусловлен тот факт, что Магомед Анкалаев до сих пор не получил шанс побороться за пояс в полутяжёлом дивизионе, сообщил боец ACA Иван Штырков в разговоре с NEWS.ru.

Я уже говорил, что Магомед уверенно, но медленно идёт к вершине. Это занимает у него больше времени, чем у других. Но не будем забывать о политике UFC в отношении дагестанских спортсменов. Хабиб Нурмагомедов уже был чемпионом, Ислам Махачев на подходе, ещё Анкалаев. Наверняка руководство чемпионата хватается за голову, понимая, сколько отечественных бойцов могут взять титулы в скором времени. Поэтому не торопится продвигать их на вершину, — заявил Штырков.

Он предположил, что в случае победы в следующем поединке Анкалаеву могут присвоить статус первого претендента на титул.

Мне кажется, в следующем поединке Анкалаев сразится с Иржи Прохазкой. Ему дадут подраться, а в случае успеха позволят сразиться за пояс. В любом случае, долго тянуть не получится, — отметил Штырков.

По его словам, в категории до 93 килограммов не так много топ-бойцов, ростер небольшой. При этом у Анкалаева в активе очень серьёзная победная серия. Но что касается тактики, то он мог бы выступать более зрелищно, чаще побеждать досрочно, считает Штырков.

Ранее бывший чемпион Bellator в лёгком весе, а ныне пятый номер рейтинга данного дивизиона UFC Майкл Чендлер усомнился в том, что Махачев сделал достаточно для получения статуса первого претендента на титул. По мнению американца, шанс подраться за пояс должен получить Джастин Гейтжи.