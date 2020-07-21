Шон О'Мэлли заявил, что Пётр Ян страдает от «синдрома коротышки»

https://static.news.ru/photo/5c5cb880-cb5b-11ea-88fa-fa163e074e61_660.jpg Шон О'Мэлли Фото: sugaseanmma/instagram.com

Американский боец Шон О'Мэлли (рост — 180 см) язвительно высказался в адрес Петра Яна (рост — 170 см). По словам спортсмена, у таких, как россиянин, людей обычно наблюдается «синдром коротышки».

Американец подчеркнул, что каждый раз перед боем старается побольнее задеть своего соперника. Но сам трешток в свой адрес принимает спокойно, воспринимая оскорбления и угрозы как часть бизнеса.

Шон О'Мэлли сказал, что парни, с которыми он будет драться, могут говорить что угодно — ничего личного. Однако про российского бойца американец отметил, что такие, как он, Коди Гарбрандт или Генри Сехудо, страдают от «синдрома коротышки». Люди невысокого роста, заметил спортсмен, часто злятся, а это уже нечто личное.

Ян думает обо мне. Думаю, он мечтает о бое со мной, просыпается и просит кого-то, чтобы ему помогли написать твит, — цитирует американца портал MMA Fighting.

Ранее стало известно, что действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Champiоnship, UFC) в легчайшем весе (57–61 кг) Ян отстранён от боёв. Мера временная и рассчитана на месяц.

Как передавал NEWS.ru, американский боец Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна, ставшего обладателем пояса UFC в легчайшей весовой категории, бумажным чемпионом.

12 июля Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо техническим нокаутом. Ян стал обладателем чемпионского пояса, который оставался вакантным после того, как американец Генри Сехудо завершил карьеру.