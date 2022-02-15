Шлеменко заявил, что ему «не стрёмно» выходить против Исмаилова

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Глава лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов, вероятно, надеется, что тема с предложением чемпиону UFC в тяжёлом весе — франко-камерунскому спортсмену Фрэнсису Нганну — $2 млн (около 154 млн рублей) за бой с Тимуром Слащининым «выстрелит» и начнутся переговоры по поводу поединка под эгидой Hardcore FC, заявил NEWS.ru блогер Артём Тарасов.

Вопрос в том, реально ли это заявление? Заявить-то можно, но, учитывая американский рынок и то, что Нганну сейчас чемпион, можно понять, что в США он заработает больше, не напрягаясь. Учитывая...