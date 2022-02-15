Шлеменко заявил, что ему «не стрёмно» выходить против Исмаилова

Шлеменко заявил, что ему «не стрёмно» выходить против ИсмаиловаШлеменко заявил, что ему «не стрёмно» выходить против Исмаилова
Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что не боится проходов в ноги от Магомеда Исмаилова, а также анонсировал дату боя. Он должен состяться в июле 2022 года.
Не стрёмно ли выходить на базового борца? Нет, не стрёмно! Я буду делать всё, чтобы этот поединок не дошёл до решения. Если вы заметили, Исмаилов провёл предыдущий бой тоже против ударника, и чем это закончилось. Минееву же было не стрёмно. Также будет и мне. Бой будет в июле, дата плавающая, — сказал Шлеменко корреспонденту NEWS.ru.
31 января Шлеменко заявил, что ему предложили провести бой в поп-ММА и предсказал этому жанру большое будущее.
В активе 37-летнего бойца 61 победа по правилам смешанных единоборств, 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
18 декабря Магомед Исмаилов вызвал на бой Александра Шлеменко.