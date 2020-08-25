Рябинский хочет организовать реванш Поветкина и Уайта в России

https://static.news.ru/photo/03968b8a-e777-11ea-9fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о желании провести реванш Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта в России.

Я не вижу особой разницы — проводить реванш в России или Великобритании. Но хотелось бы больше в России, потому что давно такого интереса не было. У нас есть возможность провести бой для спортсмена, который хочет реализовать себя. Но всё это непросто. На самом деле ситуация более глубокая и сложная, но в двух словах отвечу так, — рассказал Рябинский на пресс-конференции.

Рябинский пояснил, что следующий бой пройдёт именно с Уайтом, так как по контракту есть пункт об обязательном реванше.

Как писал NEWS.ru, временный чемпион мира по версии WBC российский боксёр Александр Поветкин поделился впечатлениями от боя с Диллианом Уайтом.