Русский друг Макгрегора прогулялся по Киеву с гранатомётом

https://static.news.ru/photo/8d82e7c4-a83f-11eb-9bea-96000091f725_660.jpg Артём Лобов Фото: rushammer/instagram.com

Экс-боец UFC, друг и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов попозировал с гранатомётом в центре Киева. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Панчер».

Отмечается, что Лобов снимался в клипе рэпера Yarmak. 34-летний боец с гранатомётом в руках исполнял роль спецназовца.

19 июня Лобов проведет бой на голых кулаках с украинским боксёром Денисом Беринчиком.

В активе Лобова 13 побед по правилам ММА, 15 поражений и одна ничья. В 2018–2020-х годах Лобов выступал на турнирах компании BKFC, специализирующейся на кулачных боях, где одержал победу над экс-чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи.

В октябре 2020 года Лобов вызвал на бой Зубайру Тухугова, друга Хабиба Нурмагомедова.