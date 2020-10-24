Российский боец смешанных единоборств отправился в Нагорный Карабах

https://static.news.ru/photo/580a16dc-1797-11eb-a618-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Вартанян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Эдуард Вартанян отправился в Нагорный Карабах, где хочет заняться поддержкой местных жителей.

Об этом сообщает издание Sport24. По его данным, Вартанян намерен заняться оказанием гуманитарной помощи местному населению.

За свою профессиональную карьеру Вартанян, которому сейчас 29 лет, провёл 25 поединков, в 21 из которых одержал победу и в четырёх — потерпел поражение, передаёт Lenta.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Иран из-за обострения ситуации в Карабахе развернул на границе с Азербайджаном и Арменией войска. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщает, что это нужно для «защиты национальных интересов и поддержания мира».