Российский боец Пётр Ян, выступающий в наилегчайшем весе выступит в главном бою турнира UFC в Казахстане 13 июня. Его соперником стант бразилец Марлон Мораэс.
Пока нет 100% ясности, где именно пройдёт этот бой, потому что турнир в Казахстане ещё официально не анонсировали. Но если этот бой возглавит шоу в Нур-Султане, то это будет большим и очень приятным бонусом для нас, — приводит слова менеджера бойца Саята Абрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Кроме того Абрахманов заметил, что в случае победы в этом поединке Ян с высокой вероятностью получит право драться за чемпионский титул, который должны оспорить американец Генри Сехудо и бразилец Жозе Алду.
Как сообщал NEWS.ru, кубинец Йоэль Ромеро получил бой за титул чемпиона UFC после трёх поражений в четырёх последних поединках.
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