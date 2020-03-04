В ночь с 7 на 8 марта на турнире UFC 248 пройдут сразу два титульных боя. В одном из них непобеждённый чемпион в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья будет защищать титул против 43-летнего кубинца Йоэля Ромеро, который в четырёх последних боях трижды проиграл, дважды не сделал вес, но каким-то чудом снова стал претендентом на пояс.

Незаслуженный претендент

Матчмейкинг UFC в последнее время вызывает всё больше вопросов, когда одним бойцам приходится одерживать до десяти побед к ряду, чтобы завоевать шанс оспорить пояс, а другие получают титульный бой после поражений. Как проигравший две схватки подряд, в том числе в наилегчайшем весе, Жозе Алду смог стать претендентом на пояс Генри Сехудо, не может объяснить даже Дэна Уайт, который просто «посылает» фанатов, задающих ему этот вопрос. В среднем весе Ромеро за последние два с половиной года дважды был бит Робертом Уиттакером и проиграл по очкам бразильцу Пауло Косте, однако его претендентский статус вполне объясним. Новоиспечённому чемпиону Адесанье попросту не с кем драться.

Небитый Коста был бы конечно идеальным кандидатом, но недавно он порвал бицепс и ещё не скоро вернётся в октагон после травмы. Другой претендент Джарред Каннонье, прокачавший себе рейтинг победами над Андерсоном Силвой и Джеком Херманссоном, тоже получил серьёзное повреждение, а Уиттакер был так разгромлен Адесаньей в первом бою, что не заслужил немедленный реванш. В итоге, чтобы популярный чемпион не простаивал на домашнем турнире, ему и подвезли проверенного временем ветерана, который всё еще не так плох, как кажется.

Во-первых, все три поражения в последних боях Ромеро потерпел по очкам в очень близком противостоянии. В первой схватке с Уиттакером мнения судей разделились, что привело к реваншу после того, как кубинец жестоко нокаутировал Люка Рокхолда. Да и в недавнем поединке с Костой сам Ромеро и многие эксперты считают, что его ограбили, а бразилец сделал недостаточно для победы.

Ромеро — «мешок», или у него есть шансы?

Конечно, возраст в последнее время начинает сказываться и на некогда железном кубинце. Страдает выносливость, из-за чего он всё реже использует свою вольную борьбу, хотя 20 лет назад этот спортсмен был призёром Олимпийских игр в данной дисциплине. Однако даже осторожная и экономная тактика не позволяет ему выдерживать все пять раундов в высоком темпе, который способен предложить молодой и техничный ударник Адесанья. Он не обладает таким пушечным ударом, как кубинец, но способен измотать соперника их тоннажем и прикончить во второй половине боя, что случилось с Уиттакером.

Букмекеры не особо верят в кубинца, у которого к настоящему моменту остался один весомый козырь — мощнейший правый оверхенд, способный пошатнуть любого соперника. Однако Адесанья умеет грамотно защищаться в стойке, в том числе корпусом, из-за чего по нему сложно чисто попасть. Кроме того, Ромеро за последние четыре дня нужно согнать шесть килограммов, что может окончательно подточить силы возрастного бойца. Поэтому букмекеры дают на его победу коэффициенты от 3,2 до 3,5.

На помощь кубинцу может прийти только форс-мажор, о котором в последние дни ходит всё больше слухов. Во время интервью на прошлой неделе на руке у Адесаньи был замечен след от стафилококковой инфекции, которой страдают многие бойцы. Нередко она приводит даже к отмене поединков. Отвечая на вопрос об этом, Адесанья в эфире телеканала ESPN косвенно подтвердил информацию, однако заметил, что отказался от курса антибиотиков, которые могли уничтожить его выносливость и физическую форму. Насколько серьёзно его заболевание и как оно отразится на бойце, мы узнаем только в воскресенье, 8 марта. Возможно, этот Х-фактор и сыграет в пользу Ромеро.

Успеть скинуть титана

Для Адесаньи бой с Ромеро по сути проходное событие и шанс лишний раз порадовать публику в Австралии, ставшей для нигерийца второй родиной. Особых вистов в случае победы над едущим с ярмарки ветераном он уже не заработает, а Ромеро, если не сотворит сенсацию, распрощается с мечтой о титуле, и либо повесит перчатки на гвоздь, либо ещё пару лет послужит гейткипером дивизиона. Гораздо более серьёзным вызовом для Адесаньи должны стать Коста и Каннонье, против которых он должен будет провести следующие защиты пояса, в среднем весе они ещё ни разу не проигрывали.

Главная же цель нигерийца в отдалённой перспективе — это объединение поясов в среднем и полутяжёлом весах и супербой с Джоном Джонсом за звание лучшего бойца вне зависимости от весовой категории. Если ещё год назад вызовы нигерийца казались популизмом, то сейчас, когда стало очевидно, что Джонс крепко сдал и, по мнению большинства, проиграл последний бой Доминику Рейесу, исход этого противостояния далеко не очевиден. Более того Исраэлю стоит поторопиться, пока кто-то другой не скинул этого титана с трона раньше него.