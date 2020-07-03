Пётр Ян о Нурмагомедове: достойный тренер и патриот своего народа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью отца борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и его тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов был гордостью всего Дагестана. У нас было много планов, и в память об ушедшем мы их обязательно реализуем самым лучшим образом, — приводятся его слова в Instagram правительства...