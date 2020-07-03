Единоборства

Пётр Ян о Нурмагомедове: достойный тренер и патриот своего народа

18:18, 03 июля 2020
Пётр Ян Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Претендент на титул чемпиона Ultimate Fighting Champiоnship Пётр Ян отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

Мои соболезнования родным. Достойный тренер и патриот своего народа! — написал Ян в Instagram.

3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался в московской больнице от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал NEWS.ru, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова.

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