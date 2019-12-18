https://static.news.ru/photo/123e55f8-216d-11ea-addf-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: petryan.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship Пётр Ян после досрочной победы над американцем Юрайем Фейбером в Лас-Вегасе поднялся на третье место в рейтинге UFC в легчайшем весе.

На первом месте идёт Марлон Мораес, на втором месте — Алджэмейн Стерлинг. Чемпионом в легчайшем весе является Генри Сехудо.

Ян дебютировал в UFC в 2018 году на сингапурском турнире. С тех пор он одержал шесть побед.

Ещё один россиянин Забит Магомедшарипов также поднялся на третье место в полулёгком весе. На первом месте Макс Холлоуэй, на втором — Брайэн Ортега. Чемпионом является Александр Волкановски.

Как сообщалось, российский боец Пётр Ян, одержавший уверенную победу нокаутом над членом зала славы UFC Юрайей Фейбером, на турнире в Лас-Вегасе после мероприятия столкнулся в кулуарах с экс-чемпионом организации и учеником Фейбера Коди Гарбрандтом. Бойцов, устроивших перепалку в публичном месте, растащили охранники, писал NEWS.ru.