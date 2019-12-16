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Российский боец Вячеслав Дацик проиграл именитому французу Жероме Ле Баннеру в кикбоксерском поединке на турнире «Бои по правилам ТНА».

Во втором раунде россиянин сумел отправить соперника в нокдаун, но не развил успех. В ответной атаке 46-летний Ле Баннер нокаутировал Дацика ударом по печени. Как сообщал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов рассказал,...