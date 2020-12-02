Пьяный боец UFC Антигулов устроил драку на свадьбе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский боец ММА Гаджимурад Антигулов, последние годы выступавший в UFC, устроил в нетрезвом состоянии драку на свадьбе в Дагестане.

Как сообщает «Чемпионат», потасовка произошла из-за алкоголя. На свадьбе никто из гостей его не употреблял, а Антигулов с другом решили выпить. К его столу несколько раз подходили и просили убрать алкоголь, но боец всякий раз отказывался, а затем толкнул одного из гостей, после чего пропустил от него два удара и упал. Продолжилось дело массовой дракой, погасить которую удалось без вмешательства полиции.

Антигулов потерпел поражения в последних четырёх боях UFC, в том числе в недавнем поединке проиграл техническим нокаутом другому россиянину — Максиму Гришину.

Как писал NEWS.ru, защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос бросил вызов бойцу смешанного стиля, экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору.