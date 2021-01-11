Поветкин назвал условие для завершения карьеры

https://static.news.ru/photo/3b176d9a-5419-11eb-9297-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал, когда будет готов завершить карьеру.

Я буду смотреть по здоровью. Я просто люблю боксировать, люблю это дело. Мне нравится выходить против хороших соперников, где-то побеждать, где-то получать, но продолжать драться. Пока есть возможность, я буду это делать. Нет такого боя или соперника, после которого я точно захочу закончить. Так что буду продолжать, пока будет позволять здоровье, — сказал Поветкин корреспонденту NEWS.ru.

22 августа 2020 года Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде. 41-летний россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и стал обладателем почётного пояса WBC Diamond. В его активе 36 побед (25 нокаутом) 2 поражения и одна ничья.

30 декабря NEWS.ru писал, что Поветкин отказался драться с украинским боксёром Усиком. По словам Александра, Усик — хороший и сильный боксёр, но у них хорошие отношения, поэтому он будет выбирать других соперников.