Поветкин отказался драться с украинским боксёром Усиком

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин оценил вероятность проведения боя с украинцем Александром Усиком. О возможной встрече двух спортсменов сообщалось в августе этого года.

По словам Поветкина, Усик — хороший и сильный боксёр, однако драться он с ним не будет.

Разве больше не с кем? У нас с ним отличные приятельские отношения, — цитирует боксёра РИА Новости.

Ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский также отметил, что спортсмены очень хорошо общаются друг с другом, в связи с чем они не смогут выяснять отношения на ринге.

Промоутер российского боксёра также сообщил о возможном реванше Поветкина с британцем Диллианом Уайтом весной. Реванш россиянина с Уайтом должен был состояться 21 ноября, но был перенесён после информации о заражении Поветкина коронавирусом. Первая встреча боксёров прошла 22 августа и закончилась победой Александра нокаутом в пятом раунде, писал NEWS.ru.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.