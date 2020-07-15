Российский боец Пётр Ян в минувший уик-энд стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Однако его победа не вызвала большого ажиотажа на родине, притом что сам турнир UFC 251 собрал рекордное количество просмотров со времён поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. NEWS.ru и эксперты в единоборствах Олег Тактаров и Александр Шлеменко рассуждают о том, что помешало Петру Яну стать звездой первого масштаба сразу после победы над Жозе Алду.

Алду — это не Макгрегор

Конечно, Хабиб стал одним из самых популярных спортсменов в России и узнаваемой фигурой два года назад после победы над Конором Макгрегором. Только после этого его стали приглашать на эфиры федеральных каналов, а с победой поздравлял сам президент Владимир Путин. За разогретым до предела противостоянием ирландца и россиянина наблюдал без преувеличения весь мир, и тот результат по количеству проданных телетрансляций остаётся непревзойдённым.

Поединок Яна и Алду на первом и главном турнире на «Бойцовском острове» не был главным событием, а стоял лишь третьим среди титульных боёв. Чемпионский пояс разыгрывался без главной звезды этого веса — Генри Сехудо, который оставил его вакантным и ушёл в отставку, но может ещё вернуться. Потерпевший два поражения кряду Алду воспринимался многими, как сбитый лётчик, а потому победа россиянина над легендарным бразильцем была воспринята, как будничное, а не эпохальное событие, хоть и подарила России второго действующего чемпиона UFC.

Хабиб стал популярным и узнаваемым в России не после боя с Элом Яквинтой, где он завоевал пояс, а после поединка с Конором Макгрегором, вокруг которого был сумасшедший ажиотаж. Пётр очень быстро дошёл до титула, и ещё не успел раскатиться снежный ком его популярности. Сейчас он наверстает упущенное, я уверен. Он чемпион. Ему теперь нужно принимать вызовы и отвечать на них, — отметил экс-чемпион Bellator, один из самых популярных российских бойцов, выходец из Омска (так же, как и Ян) Александр Шлеменко.

Олег Тактаров, в далёком 1995 году победивший Танка Эббота в финале турнира-восьмёрки и завоевавший для России первый пояс UFC, также считает, что дело в антураже события, которого в случае с Яном недоставало.

Частью моей популярности стала колоритная подноготная турнира. Большая фанатская база Танка Эббота, состоявшая из байкеров, также сыграла в мою пользу. Для Хабиба курицей, нёсшей золотые яйца, стал Конор Макгрегор. Также сыграла роль рестлеровская подготовка к бою, которая длилась почти год и включила в себя историю с Артёмом Лобовым, бросание тележек в автобус и взаимные оскорбления на конференциях. Но после таких боёв сложно двигаться дальше, — резюмировал Тактаров.

Хабиб — не только спортсмен, но и политическая фигура

Бешеная популярность Нурмагомедова не только в России, но и во многих мусульманских странах заставляет воспринимать его не просто как звезду спорта, а как лидера мнений и трендсеттера. Каждое его высказывание и призыв миллионы молодых людей воспринимают как пример и указ к действию, что воплотилось в массу желающих «поговорить» с Макгрегором во время его визита в Москву, причём не только из числа земляков.

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Личные поздравления президента России, приложенные серьёзные усилия на самом верху для спасения его отца и вывоз его в критической ситуации спецрейсом в Москву говорят о том, что Хабиб воспринимается властью не просто как кумир молодёжи, но и как потенциальный политический лидер, фигура, способная в перспективе не только стать весомым политиком, но и лидером многонационального народа Республики Дагестан.

Прыжок Хабиба через клетку и последующая драка были правильным ходом, который оправдал даже некоторую потерю денег в виде штрафов. Они вернулись сторицей за счёт рекламных контрактов. У Петра Яна был только спорт. Скорее всего, он сможет стать популярным, когда вернётся в дело Генри Сехудо. Он очень острый на язык и способен сорвать волну треш-тока, — пояснил Тактаров.

По словам эксперта, Сехудо понимает, что со временем ему будет труднее соперничать с Яном, поэтому он не должен тянуть. Перед его возвращением будет мощная раскрутка, которая сыграет на руку Петру, а, может, китайцы вспомнят про его корни, признают своим и приведут огромную армию своих поклонников.

Петру же надо просто тренироваться с борцами олимпийского уровня и быть готовым преподнести час расплаты Сехудо, чтобы спортивная составляющая не уступила пиару этого боя, — отметил Тактаров.

Продолжение дальнейшей спортивной карьеры Нурмагомедова будет зависеть и от его политических перспектив, о которых уже открыто пишут политические Telegram-каналы. В конце концов, глава Калмыкии Бату Хасиков и при менее значимых успехах в единоборствах сумел стать лидером родной республики. Ян пока себя никак не позиционировал как политик и не высказывался по общественно важным вопросам, а потому и воспринимается сейчас исключительно как спортсмен.

Размер имеет значение

Культ больших весов всегда имел место в любых видах единоборств, а легчайший вес долгое время оставался на задворках и в ММА, и в боксе. Тот же Фёдор Емельяненко добился своего статуса благодаря успехам в абсолютном весе, а Хабиб Нурмагомедов побеждает в среднестатистической категории, где просто больше всего мужчин. Ян с его 61 кг всегда будет восприниматься как «мелкий» чемпион со всеми вытекающими последствиями.

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В то же время у него есть и свои плюсы — это более яркая манера ведения боя, чем у Хабиба. В этом же видит козыри земляка и глава омской школы «Шторм» Александр Шлеменко, который уверен, что они способны сделать его звездой первой величины в перспективе. Как и Шлеменко, он яркий представитель ударной техники единоборств, у которой в России много поклонников.

У Петра есть важное преимущество. Он показывает зрелищные бои, и этого вполне достаточно. Но не бывает всего сразу, ему нужно дать время. Тем более у него небольшая весовая категория, а в России это имеет значение. Был бы у нас тяжеловес чемпионом, совсем другой был бы охват. Но Пётр провёл почти идеальный бой с досрочной победой, которая говорит об отличной тактике и подготовке на высшем уровне, — добавил Шлеменко.

Яну сейчас всего 27 лет. Его спортивный путь только на подъёме на вершину, а потому и дальнейший статус будет зависеть как от успехов в октагоне, так и от действий за его пределами. Но характер и лидерские качества у Яна есть, чтобы стать более заметной фигурой на спортивном небосклоне.