Нурмагомедов может закончить карьеру бойца и стать политиком

https://static.news.ru/photo/f6896c4c-b057-11ea-adb8-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обещал сделать в ближайшее время заявление. Возможно, речь идёт о завершении карьеры бойца и начало карьеры политика.

По информации Telegram-канала «Назыгарь», кандидатура Нурмагомедова рассматривается на должность советника Президента РФ по спорту и молодёжной политике, а в перспективе и главы Республики Дагестан, где главным его соперником выступает олигарх Сулейман Керимов.

В обсуждаемом посте дана оценка личных качеств Нурмагомедова как потенциального главы региона: ясность позиций, признанный авторитет в регионе и за его пределами, безусловные лидерские качества, принципиальность в соблюдении правил и договоров, эффективное управление значительными для региона финансовыми средствами, выраженная социальная ответственность, мировое признание, уровень контактов, — сообщается в аналитической справке Telegram-канала «Назыгарь».

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем Instagram, в котором он заявил, что сделает заявление о своем будущем.