Первый номер рейтинга UFC заразился коронавирусом

Бразильский боец наилегчайшего веса Utimate Fighting Championship Марлон Мораэс рассказал о заражении коронавирусом.
К сожалению, я и моя жена заболели коронавирусом. Чувствовали слабость и серьёзные симптомы болезни. Слава богу, не пришлось ложиться в больницу, но жена была вынуждена остаться там и провести время под наблюдением, — рассказал Мораэс ESPN.
Мораэс занимает первое место в рейтинге легчайшего веса UFC после победы над Жозе Алду, но следующим соперником Петра Яна должен стать Алджемейн Стерлинг.
Как сообщал NEWS.ru, чемпион мира по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев проведёт обязательную защиту пояса IBF против китайца Мень Фаньлуна 25 сентября в Екатеринбурге на территории комплекса «Екатеринбург-Экспо».
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