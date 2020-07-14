Первый номер рейтинга UFC заразился коронавирусом

Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев проведёт обязательную защиту пояса IBF против китайца Мень Фаньлуна 25 сентября в Екатеринбурге на территории комплекса «Екатеринбург-Экспо».

Мы договорились, что поединок организует Федерация бокса в России и проведёт трансляцию в США. Артур очень хотел драться именно в России и рассчитывает получить там хороший гонорар. В Канаде он...