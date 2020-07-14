Боксёр Бетербиев проведёт в России защиту против китайца

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Менеджер Петра Яна, чемпиона Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе, Саят Абдрахманов рассказал о реакции первых лиц государства на его победу.

Путин после победы не звонил. Но очевидно, что это всегда будет присутствовать. Возможно, какие-то губернаторы будут стараться привязать себя к этому событию. У нас на родине, в Казахстане, тоже так...