Боксёр Бетербиев проведёт в России защиту против китайца

Чемпион мира по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев проведёт обязательную защиту пояса IBF против китайца Мень Фаньлуна 25 сентября в Екатеринбурге на территории комплекса «Екатеринбург-Экспо».
Мы договорились, что поединок организует Федерация бокса в России и проведёт трансляцию в США. Артур очень хотел драться именно в России и рассчитывает получить там хороший гонорар. В Канаде он также мог бы получить хорошие деньги, но пока мы бессильны из-за коронавируса, — приводит слова промоутера Бетербиева Боба Арума Boxingscene.com.
Как писал NEWS.ru, менеджер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал о реакции первых лиц государства на его победу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен