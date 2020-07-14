Путин не звонил Яну с поздравлениями с завоеванием титула чемпиона UFC

Путин после победы не звонил. Но очевидно, что это всегда будет присутствовать. Возможно, какие-то губернаторы будут стараться привязать себя к этому событию. У нас на родине, в Казахстане, тоже так часто бывает. Пока спортсмен ничего не добьётся, ему не помогают, а как только чего-то добился, начинают сразу пытаться рядом быть, — приводит слова Абдрахманова Sport24 .