Путин не звонил Яну с поздравлениями с завоеванием титула чемпиона UFC

https://static.news.ru/photo/a5236654-c651-11ea-ad2f-fa163e074e61_660.jpgПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Менеджер Петра Яна, чемпиона Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе, Саят Абдрахманов рассказал о реакции первых лиц государства на его победу.
Путин после победы не звонил. Но очевидно, что это всегда будет присутствовать. Возможно, какие-то губернаторы будут стараться привязать себя к этому событию. У нас на родине, в Казахстане, тоже так часто бывает. Пока спортсмен ничего не добьётся, ему не помогают, а как только чего-то добился, начинают сразу пытаться рядом быть, — приводит слова Абдрахманова Sport24.
Как писал NEWS.ru, Пётр Ян завоевал титул чемпиона UFC в минувший уик-энд, победив техническим нокаутом в пятом раунде бразильца Жозе Алду и стал вторым российским чемпионом UFC.