Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин 15 августа в Сочи проведёт бой с соотечественником Русланом Файфером. О подготовке к поединку, желании взять реванш у Илунги Макабу, дебюте в профессиональном боксе Сергея Харитонова и бое легенд Майка Тайсона и Роя Джонса он рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

— Насколько ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, отразились на вашей подготовке?

— Не сильно. Всё идёт по плану, а единственной проблемой является отсутствие постоянного зала для подготовки. Приходится ездить по разным залам, но мне хорошо помогает в этом плане «Академия бокса».

— Изначально с Русланом Файфером должен был встретиться Дмитрий Кудряшов. Как вы восприняли возможность выйти на замену?

— В принципе, мне не хотелось бы боксировать с Русланом, так как мы очень долгое время дружим. С другом боксировать не очень хочется, но мы оба идём к цели — титулу чемпиона мира, поэтому возможностью побороться за статус официального претендента по версии WBC нельзя пренебрегать. К тому же титулом чемпиона мира по этой версии владеет Илунга Макабу, мой принципиальный соперник. Поэтому когда поступило предложение, я созвонился с Русланом, мы пообщались и решили, что бой никак не повлияет на наши дружеские отношения и согласились побоксировать.

— Какие выводы вы сделали из поражения от Илунги Макабу? Чего вам не хватило тогда, чтобы стать чемпионом мира?

— Нельзя сказать, что чего-то не хватило, но во всех аспектах боя нужно делать поправки и совершенствоваться.

— Вы рассказывали, что во время карантина поддерживали форму, таская мешки с цементом. Насколько можно поддерживать форму в тех условиях без ухудшения кондиций?

— Думаю, что в любом случае кондиции ухудшились, так как нельзя сравнивать форму во время специальной подготовки к бою и в тот момент, когда я нахожусь в межсезонье и просто её поддерживаю. Но при этом я тренировался регулярно, даже находясь за городом у родителей. Всё, что мне нужно для тренировок, у меня было. Я не чувствовал дефицита спортивного инвентаря и каких-то серьёзных проблем.

— Какие сильные стороны Файфера вы успели отметить за время совместных с ним тренировок?

— Нестандартную технику и манеру ведения боя. У него слишком много клинча и избегания боя.

Алексей Папин Павел Лисицын/РИА Новости

— Пока неизвестно, смогут ли на турнире в Сочи присутствовать зрители. Для вас важно, пройдёт бой в пустом или заполненном зале?

— Это не столь принципиальный момент, но хотелось бы боксировать со зрителями. Я пока не очень представляю, как проводить бой в пустом зале. Но когда выходишь на ринг, ты уже отключаешься от окружающей среды. И всё-таки, когда есть поддержка, чувствуешь другие эмоции.

— Во время празднования дня бокса Умар Кремлёв сказал, что не хотел бы видеть бои между ведущими российскими боксёрами. А как вы относитесь к поединкам с соотечественниками?

— Мне тоже это не совсем нравится, так как на международной арене после боя между нами останется только один. Кто-то окажется чуть лучше буквально на один удар, а у другого это сильно отразится на рейтинге. В то же время оба могли бы двигаться по разным версиям, побеждать иностранцев и завоёвывать разные титулы.

— Кого вы считаете лучшим российским боксёром в своём весе?

— Я согласен с рейтингом российских боксёров на Boxrec, где я первый номер, и готов это подтверждать боями.

— Сергей Харитонов планирует провести бой по правилам профессионального бокса. Вы пересекались с ним в зале? Как оцените его боксёрские навыки?

— Мы хорошо знакомы с Сергеем. Он достаточно хорошо боксирует. Для дебюта в профессиональном боксе он довольно возрастной парень. Не думаю, что он ставит цели и задачи добоксировать до боя чемпиона мира в тяжёлом весе. Думаю, речь идёт о единичных поединках, возможно даже с другим бойцом ММА Александром Емельяненко. Конечно, Сергей — это не Михаил Кокляев, а мастер спорта по боксу в прошлом, но он также представитель другого вида спорта, потому не думаю, что в боксе он имеет серьёзные намерения в долгосрочной перспективе.

— 17 лет назад бой Майка Тайсона и Роя Джонса был поединком мечты любого фаната. Насколько их бой актуален сейчас, когда обоим спортсменам уже за 50?

— Конечно, интересно на это посмотреть, но надо понимать, что это достаточно взрослые люди, чьи лучшие годы в профессиональном боксе уже прошли. Мы можем посмотреть, как они привели себя в форму и вышли на ринг. Это может стать мотивацией для многих. Тот же Майк Тайсон был колобком, а теперь снова превратился в атлета. Думаю, что бой сам по себе будет не так интересен, но позволит боксёрам привлечь внимание к себе, заработать денег и ещё раз прорекламировать наш вид спорта.