Папин сравнил дебют Харитонова в боксе с Кокляевым

Он достаточно хорошо боксирует. Не думаю, что он ставит цели и задачи добоксировать до боя чемпиона мира в тяжёлом весе. Думаю, речь идёт о единичных поединках, возможно даже с другим бойцом ММА Александром Емельяненко. Конечно, Сергей — это не Михаил Кокляев, а мастер спорта по боксу в прошлом, но он также представитель другого вида спорта, потому не думаю, что в боксе он имеет серьёзные намерения в долгосрочной перспективе, — рассказал Папин NEWS.ru.