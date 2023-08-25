Олег Тактаров: люди Нурмагомедова выкрали моего друга и вывезли в горы Олег Тактаров рассказал об инциденте, случившемся в гостях у экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

Фото: Павел Ка/Global Look Press

Российский боец, победитель турнира UFC 6, и киноактер Олег Тактаров в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал об инциденте в гостях у Хабиба Нурмагомедова. Это случилось в 2018 году, когда Тактаров прибыл в гости к Хабибу по приглашению последнего.

Мы поужинали вместе, нормально пообщались, вместе съездили в горы, а потом я его больше не видел. Все было хорошо и замечательно. Мы нормально пообщались с его отцом, сбегали на тренировку, но, видимо, Хабиб был слишком насторожен к моему товарищу Егору, который со мной приехал и снимал документальный фильм „Как из ММА попасть в Голливуд“, который скоро должен выйти, — сказал Тактаров.

По его словам, в съемках не было ничего секретного, и оператор все удалил бы, если бы его попросили, но с ним поступили некрасиво.

Если есть проблемы, можно подойти ко мне, но не надо вчетвером его выкрадывать, увозить куда-то в горы и там заставлять удалять весь материал, хотя он уже на тот момент был в «облаке» и поэтому остался. Это выглядело по-детски глупо, и у меня долгое время оставался неприятный осадок, — добавил Тактаров.

Тактаров — первый россиянин, ставший обладателем чемпионского пояса UFC. Спустя 22 года, в 2018-м Хабиб Нурмагомедов стал вторым чемпионом американской лиги смешанных единоборств из России.

На прошлой неделе 55-летний Тактаров провел поединок по правилам бокса с 52-летним Джеффом Монсоном, экс-бойцом UFC, а ныне депутатом городского округа Красногорска от партии «Единая Россия». Бой завершился вничью.