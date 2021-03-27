О'Мэлли нокаутировал Алмейду, вернувшись в октагон после травмы ноги

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Американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли (13-1) нокаутировал в третьем раунде бразильца Томаса Алмейду (22-5) на турнире UFC 260 в Лас-Вегасе.

О'Мэлли сразу захватил центр ринга, разбивая соперника с дистанции ударами ногами по корпусу, а когда бразилец пытался сократить дистанцию встречал его коленями. В середине первого раунда он срубил Алмейду жёстким хай-киком и добил разовым ударом рукой, посчитав, что работа сделана, однако бразилец пришёл в себя, а рефери показал, что бой нужно продолжать. Дальнейших ход боя стойкость бразильца не изменила — Алмейда продолжил разбивать соперника с дистанции, а Алмейда старался использовать лоу-кики против травмированной ноги соперника.

Темп боя упал к третьему раунду, однако Алмейде так и не удавалось достать соперника с наскока. О'Мэлли встречал его атаки жёсткими двойками и легко уходил от попыток завязать борьбу. К концу боя преимущество американца в точных ударах стало почти пятикратным. Очередной удар с разворота сокрушил бразильца, а О'Мэлли словно нехотя нанёс ещё один контрольный удар ногой, зафиксировав победу нокаутом.

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