Брат Нурмагомедова одержал первую победу в UFC

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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, боец полусреднего веса Абубакар Нурмагомедов (16-3-1) победил единогласным решением судей американца Джареда Гудена (17-6) на турнире UFC 260 в Лас-Вегасе.

Абубакар Нурмагомедов доминировал в каждом из трёх раундов, при этом в отличие от именитого родственника предпочитал действовать в стойке, где проводил стремительные комбинации руками и удары по корпусу и по голове ногами. В то же время Гудену удавалось вплоть до третьего раунда защищаться от переводов в партер, однако в заключительной пятиминутке Нурмагомедов контролировал бой на земле. По его итогам все трое судей отдали победу российскому бойцу со счётом 30:27.

Как сообщал NEWS.ru, глава промоутерской компании, представляющей интересы боксёра Александра Поветкина, Андрей Рябинский считает, что россиянин после проигрыша Уайту завершит карьеру.