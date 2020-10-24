Нурмагомедов раскрыл секрет успешной карьеры в единоборствах

https://static.news.ru/photo/a30b1ca4-16ba-11eb-a59f-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, по его словам, посвятил 27–28 лет своей жизни тренировкам. Спортсмену сейчас 32 года. Чемпион признался, что регулярные занятия, а также целеустремлённость помогли ему добиться успеха в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Когда я рос, я помню, что постоянно находил себя на матах со своим отцом. Всю свою жизнь, больше двадцати лет, 27–28 лет я на матах. И я так тяжело тренировался, очень тяжело. Если вы хотите совершенствоваться во всём, без разницы — спортсмен вы или же у вас другая работа, вы должны быть всегда сфокусированным, — заявил боец после победы над американцем Джастином Гейтжи.

Нурмагомедов победил соперника удушающим приёмом во втором раунде, доведя таким образом свой счёт побед в UFC до 29, при этом россиянин ни разу не уступил сопернику. Нурмагомедов после боя объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Непобеждённый чемпион UFC надеется, что вернётся в смешанные единоборства в качестве тренера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поздравления Нурмагомедову передал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал решение Хабиба уйти. Представитель Кремля считает, что в Москве рады победе бойца, «а всё остальное — его выбор».