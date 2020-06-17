Единоборства

Нурмагомедов анонсировал новый проект со своим менеджером

07:15, 18 июня 2020 184
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов анонсировал запуск совместного проекта со своим менеджером Ризваном Магомедовым.

Скоро мы запускаем интересный проект с Ризваном Магомедовым. Кто хочет войти в тему, но не в долю? — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Как сообщал NEWS.ru, по информации Telegram-канала «Незыгарь», кандидатура Нурмагомедова рассматривается на должность советника президента РФ по спорту и молодёжной политике, а в перспективе — главы Республики Дагестан.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях