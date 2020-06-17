Нурмагомедов анонсировал новый проект со своим менеджером

Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов анонсировал запуск совместного проекта со своим менеджером Ризваном Магомедовым.
Скоро мы запускаем интересный проект с Ризваном Магомедовым. Кто хочет войти в тему, но не в долю? — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
Как сообщал NEWS.ru, по информации Telegram-канала «Незыгарь», кандидатура Нурмагомедова рассматривается на должность советника президента РФ по спорту и молодёжной политике, а в перспективе — главы Республики Дагестан.
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