Нурмагомедов анонсировал новый проект со своим менеджером

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который пройдёт 24 июля в Москве, не будет показан на общедоступных каналах российского телевидения, сказал основатель лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Майрбек Хасиев.

Он будет показан только по системе Pay-per-view. Стоимость подписки составит от 350 рублей и выше. Это связано с тем, что организаторы не могут проводить турниры с полноценной зрительской заполняемостью. Кто...