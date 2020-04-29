Разгар пандемии коронавируса не стал помехой для реализации амбициозных планов промоутерской компании Leon Warriors, которая проведёт дебютное шоу 16 мая в Москве или Минске, которое будет показано на телеканале «Матч ТВ». В карде — ведущие российские бойцы Владимир Минеев, Михаил Мохнаткин, Антон Вязигин, Эдуард Вартанян и даже гость из Бразилии. Организация планирует в дальнейшем проводить до восьми турниров в год.

Если разрешат, турнир пройдёт в Москве

В конце апреля новая промоутерская компания Leon Warriors объявила о планах провести закрытый онлайн-турнир 16 мая с показом его на телеканале «Матч ТВ». В шоу примут участие многие известные российские бойцы. За названием и логотипом турнира угадывается участие известной букмекерской конторы, которая давно вынашивала планы прихода на бойцовский рынок и даже имела опыт организации соревнований.

Это уже вторая попытка провести турнир по ММА в России. Первый заход М-1 с соревнованиями в Санкт-Петербурге потерпел неудачу. Идею пришлось отложить до лучших времён, так как запрет на проведение соревнований действует по всей территории России. Новая промоутерская компания учла опыт коллег, а потому заранее готовит запасной аэродром в Минске. Но если после 12 мая в Москве обещанное снятие ограничений коснётся и спорта, то турнир пройдёт в столице России без зрителей. Естественно, организаторы готовы централизованно доставить бойцов в столицу и организовать им необходимый медицинский контроль для допуска к соревнованиям. В случае если такого разрешения получено не будет, турнир пройдёт в Минске, где ограничений на проведение спортивных соревнований нет, а бойцовские турниры проходят буквально каждую неделю.

Конечно, мы мечтали провести дебютное шоу в Москве, но в то же время должны действовать согласно закону, соблюдать все распоряжения властей и юридические тонкости. Для нас первостепенная задача — это безопасность бойцов и законность мероприятия. Если не получится в мае, мы обязательно проведём турнир в Москве, когда ограничения будут сняты. Также у нас в планах проведение восьми турниров на протяжении первого года, а в числе других российских городов рассматриваются Санкт-Петербург и Краснодар, — рассказал NEWS.ru пиар-директор промоутерской компании Leon Warriors Азамат Бостанов.

В турнире примет участие даже бразилец

Для дебюта, тем более в экстремальных условиях, организаторам удалось собрать неплохой состав участников. В главном бою вечера многократный чемпион мира по кикбоксингу и один из хедлайнеров известного промоушена FIGHT NIGHTS Владимир Минеев будет противостоять соотечественнику Артуру Пронину, у которого пока нет столь внушительного послужного списка за плечами, но есть в активе 20 профессиональных боёв. Минеев стал известен широкой публике благодаря эпической битве с Магомедом Исмаиловым, завершившейся вничью, и с тех пор способен возглавить любой крупный турнир на территории России.

Михаил Мохнаткин Валерий Шарифулин/ТАСС

Помимо него в карде заявлен неоднократный претендент на титул чемпиона ACA Эдуард Вартанян, многократный чемпион мира по боевому самбо и финалист Гран-при FIGHT NIGHTS Михаил Мохнаткин, перспективный небитый тяжеловес Антон Вязигин и один из ярчайших бойцов М-1, кубанский казак Алексей Махно. Ввиду запрета на въезд в Россию иностранных граждан подавляющее большинство участников турнира — россияне, однако есть и исключение. Соперником Мохнаткина станет бразилец Фабио Маронхиу, который в декабре дрался на Кубке губернатора Ямала и сейчас находится в России. Конечно, его рекорд 3-8 вряд ли кого-то впечатлит, но для международного статуса мероприятия и такой бразилец сгодится.

Бойцы уже получили предоплату

Пандемия оставила без работы и заработка целые индустрии. Но в России большинство спортсменов, членов сборных команд продолжают получать ежемесячную зарплату и без соревнований. Среди профессиональных бойцов фиксированный заработок имеют единицы, а потому многие готовы воспользоваться любой возможностью для выступлений. У многих участников турнира действуют контракты с другими промоутерами, но все они пошли навстречу и, находясь сами на вынужденных каникулах, отпустили бойцов.

У Минеева был запланирован титульный бой на турнире в Сочи с Дауреном Ермековым за титул чемпиона FIGHT NIGHTS, но он был перенесён на июль. Камил Гаджиев пошёл навстречу и позволил Владимиру выступить на нашем мероприятии, — пояснил Бостанов, который также является менеджером Минеева.

Несмотря на то, что многие клубы сейчас урезают зарплаты находящимся на контрактах спортсменам и гонорары бойцов могли пойти по тому же пути, компания Leon Warriors предложила спортсменам вполне приличные расценки, соответствующие среднему рыночному уровню. Все бойцы приняли предложенные условия без нареканий.

Мы приняли решение выплатить 50% гонораров ребятам до боя, чтобы они могли спокойно вести подготовку и были уверены в серьёзности наших планов. Более того, если турнир по какой-то причине не состоится, они сохранят этот аванс. Надеюсь, ребята останутся довольны сотрудничеством с нами и оно продолжится в будущем, — резюмировал Бостанов.

Далеко не каждая спортивная организация сумеет пережить кризис без потерь. По этой причине появление на рынке единоборств нового игрока пойдёт на пользу бойцам, нуждающимся в практике, промоутерам, неспособным пока обеспечить их работой, телевидению, уставшему от показов архивных шоу и белорусского футбола, и конечно, же фанатам единоборств.