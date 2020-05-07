9 мая российский боец и ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков должен был драться за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе с обидчиком своего наставника Райаном Бейдером. Сейчас боец поддерживает форму в Белгородской области индивидуально и рассчитывает, что через несколько месяцев Bellator будет организовывать турниры по примеру UFC. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, чего ждёт от предстоящего турнира лучшей бойцовской лиги мира и когда может вернуться в дело.

— Как вы поддерживаете форму в условиях самоизоляции?

— Обычно я живу в городе, но сейчас с семьёй переехал к родителям в частный дом в посёлке. Во дворе у меня есть возможность заниматься на турнике. Также я бегаю кроссы. Залы сейчас все закрыты, поэтому о спаррингах пока не может идти и речи. Поэтому тренируюсь дома.

— С товарищами по команде Fedor Team поддерживаете контакт?

— Постоянно со всеми общаюсь. У нас есть общий чат, иногда созваниваемся.

— Когда отменили ваш бой с Райаном Бейдером, были готовы к такому повороту событий?

— Изначально мы поехали на пресс-конференцию в США в середине марта, когда там всё было нормально. Но когда я приехал домой, ситуация с коронавирусом начала ухудшаться по всему миру. Тогда я начал понимать, что боя, скорее всего, не будет. Мы всё равно поехали на сборы в Кисловодск, пока у нас была такая возможность, и там отпахали до конца. Во время этого сбора нам и сообщили, что бой отменён. Информация для меня не стала шокирующей, потому что я понимал, что в такой ситуации боя быть не может.

— Что вам известно о планах компании возобновить деятельность? Есть ли примерные сроки, когда ваш бой может состояться?



— Нам никаких сроков пока не объявляли. Сначала говорили, что бой может состояться в августе, потом, что отменяются все турниры в ближайшие полгода. Сейчас, может быть, к концу лета что-то и удастся им провести. Пока нет никакой конкретики, всё будет зависеть от развития ситуации.

— UFC возобновляет турниры с ближайшего уик-энда и намерена проводить их в прежнем режиме. Следите за новостями из другой лиги?

— Слежу за этими новостями, и они обнадёживают. Но мне кажется, что там смогут драться только те спортсмены, которые находятся в Штатах. Если бы Bellator начал проводить такие же турниры, нам было бы сложно туда добраться, так как в России сейчас закрыты границы на въезд и выезд.

— Пётр Ян сейчас находится в Таиланде и говорит, что у него не будет проблем вылететь в июне в Штаты, если назначат его бой с Марлоном Мораэсом.

— До июня, может, и у нас будут какие-то смягчения, в том числе и на передвижение. Надеюсь, что всё к тому времени наладится.

— А стоит ли идти на риск и проводить турниры, пока ситуация не нормализовалась? Вы бы приняли сейчас предложение Bellator подраться летом?

— Я бы подрался без проблем. Не думаю, что коронавирус прямо-таки очень страшная болезнь. Если придерживаться всех правил безопасности, взять анализы у спортсменов, носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, то проблем никаких не будет. А если провести турнир как обычно, то могут возникнуть проблемы.

— При этом нужно понимать, что даже когда профессиональный спорт откроется, то первые полгода соревнования будут проходить без зрителей. Для вас это будет иметь значение?

— Я это понимаю, но при пустом зале ещё никогда не дрался. Со зрителями, конечно, интереснее. Чем больше аудитория, тем больше она мотивирует и даёт заряд. Лучше драться, когда много фанатов, чем без зрителей, но сейчас нам не приходится выбирать.

— Вы сказали, что были бы не прочь провести бой с Иваном Штырковым. Чем вам интересен этот соперник?

— Мне задали вопрос о возможном бое с ним, а я ответил утвердительно. Мне будет интересен этот бой, если мы встретимся в статусе чемпионов Bellator и RIZIN. Надо драться с любыми достойными соперниками и принимать интересные вызовы, особенно когда на кону титулы чемпионов.

— Чего ожидаете от предстоящего турнира UFC, где в главном бою сразятся потенциальные соперники Хабиба Нурмагомедова — Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи, а россиянин Алексей Олейник будет противостоять бразильцу Фабрисиу Вердуму?

— Олейник и Вердум — оба первоклассные борцы. Думаю, бразилец предпочтёт вести бой в стойке, а в партере их шансы 50 на 50. Трудно сказать, чьё джиу-джитсу сильнее. Мне кажется, Вердум будет пытаться разбить Алексея. У него неплохая ударная техника, получше, чем у Олейника. В главном бою шансы также примерно равные, но небольшой фаворит Фергюсон. Гейтжи при этом нельзя списывать со счетов, так как у него есть ударная мощь. Я знаю, что Фергюсон пропускает удары, поэтому Гейтжи может закончить бой в любое время.