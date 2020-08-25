Немков: хорошо, что судья дал Бейдеру шанс и моя победа бесспорна

Российский боец, ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков в минувший уик-энд завоевал пояс чемпиона Bellator в полутяжёлом весе, нокаутировав американца Райана Бейдера. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о шикарном приёме, который устроили ему на родине, поздравлении от Джона Джонса, словах Дэйны Уайта и советах Фёдора Емельяненко. Также Немков рассказал, кого он видит своим соперником в первой защите чемпионского титула.

— Вы ожидали, что ваша победа произведёт такой фурор и вас будет ждать такой массовый и тёплый приём на родине?

— Нет, я этого не ожидал, когда мы летели с братом в самолёте Москва — Белгород, обсуждали этот момент, думали, что все наши многочисленные друзья должны прийти. Когда вошли в здание аэропорта, нам сказали, что нас ожидают. В здании аэропорта было 150 человек, и я думал, что это всё. А потом меня попросили выйти на улицу. Там я вообще обалдел, аж мурашки по коже пошли от такого количества народу. Приятно, что столько людей порадовал своей победой. Дальше я сказал пару слов по поводу своего боя и немножко пофотографировался с болельщиками. Вечером сделали пресс-конференцию от белгородского спорткомитета и сфотографировались с теми, с кем не успел. Очень приятно, что встретили так.

— Что чаще всего болельщики спрашивали вас?

— Легко или трудно далась победа.

— Вы сравнили Бейдера с открытой книгой. Неужели такой опытный боец за два раунда не смог вас ничем удивить?

— Никаких сюрпризов он не преподнёс, делал то, что мы и отрабатывали на тренировках, но ничего нового в бою не показал. Я был готов к его одиночным ударам и двойкам. Пропустил один проход, но у меня был чёткий план, что после этого делать.

Райан Бейдер Amy Sanderson/Global Look Press

— Показалось, что он сломался именно после того, как не сработал перевод в партер. Вы это почувствовали?

— Я тоже это почувствовал, даже ещё до перевода, когда он начал заряжаться в каждый удар, бил и промахивался. Он тяжело задышал и после перевода понял, что в партере ему ловить нечего. Там ему хорошо залетели в голову два локтя, а потом он даже сам вернулся в стойку. Я понял, что он будет беречь силы, потому что задышал уже в конце первого раунда.

— Вы ожидали, что добивать его придётся так долго после попадания ногой в голову?

— Когда я попал ногой, не ожидал, что он поднимется. Поначалу я больше обозначал добивание, чтобы рефери остановил поединок, так как он находился в глухой защите. Обычно если показываешь работу, это влияет на судью, и он останавливает бой, но когда Бейдер начал вставать, старался уже акцентировано попасть ему в голову и добить. Конечно, ожидал, что судья остановит раньше, но он дал ему два или три шанса. Но это и хорошо, потому что теперь ни у кого моя победа вопросов не вызвала и никто не сказал про преждевременную остановку.

— Что в перерыве вам говорили Фёдор Емельяненко и брат Виктор?

— Была корректировка, так как он уходил в сторону от моих атак. Они мне говорили продолжить серию левой рукой и ещё правой. Я начал это делать, но он всё равно уходил, а я не попадал. Потом я принял решение попробовать ногой, и это сработало.

— Следующий ваш соперник определится в противостоянии Фила Дэвиса и Лиоту Мачиды. У вас есть предпочтение с кем из них лучше встретиться?

— Дэвис — более серьёзный соперник. Я считаю, что он выиграет, поэтому с Мачидой, думаю, мне драться не придётся. Да и бразилец как соперник для меня полегче.

— Как отреагировали, когда вас поздравил король полутяжёлого дивизиона Джон Джонс?

— Было очень приятно, что он посмотрел мой бой и поздравил.

— После этого пошли споры о том, какой полутяжёлый дивизион сильнее UFC или Bellator. Как прокомментируете слова Дэйны Уайта о том, что в Bellator выступают те, кого он выгнал?

— Это не совсем так. Он их не выгонял. Бойцы ушли потому, что в Bellator выгоднее условия. Во-вторых, после ухода Джонса в другой вес я считаю, что в Bellator полутяжи лучше. К тому же как представитель Bellator я не могу сказать, что UFC круче. Я с уважением отношусь к своей организации.

Валерий Шарифулин/ТАСС

— Своё будущее вы связываете именно с Bellator и намерены продлевать соглашение и защищать свой пояс?

— Да, меня там всё устраивает. Сейчас Bellator начал подписывать в наш дивизион новых сильных бойцов, и я вижу, что будущее у нашего дивизиона в весе до 93 кг есть.

— Как бы вы оценили шансы Валентина Молдавского победить Бейдера в тяжах и отнять и второй его чемпионский пояс?

— Все шансы для этого есть. Валик также хорошо двигается на ногах. Он не рискует, как я в ударке, но она у него не хуже. Мы с ним постоянно спаррингуем. Если Бейдер рассчитывал, что меня сможет измотать, то с Вальком это точно не получится. Он всегда дышал хорошо, борется хорошо, так что Бейдеру тоже нечего ему противопоставить.

— У всех бойцов Fedor Team универсальная техника и стойка и партер на одинаково высоком уровне, как и у самого Емельяненко. С чем это связываете?

— Все эти моменты мы прорабатываем. К тому же мы все выходцы из боевого самбо и уже с любителей привыкли к работе, где надо и бить, и бороться. Для нас это не сюрприз. Это когда представители кикбоксинга приходят в ММА, им приходится изучать защиту от борьбы, а чистым борцам после 20 лет в ММА тоже тяжело. Им приходится восполнять пробелы в ударной технике. Боевым самбистам адаптироваться проще.

— Как планируете отдохнуть после боя дома и отпраздновать завоевание пояса?

— Это неделю мы проведём в Белгороде на рыбалке. Сегодня вечером у меня встреча с фанатами, завтра будут встречи на радио и телевидении. Все продолжают поздравлять. В субботу у нас в семье ещё один повод для радости — будем крестить третьего сына Виктора. В воскресенье вечером поедем на лазурный берег в Анапу.