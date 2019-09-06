https://static.news.ru/photo/47b25442-d0d1-11e9-8857-fa163e074e61_660.jpg Владимир Минеев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Георгиевске (Ставропольский край) состоялся турнир по ММА компании Fight Nights. В главном бою вечера известный российский средневес Владимир Минеев (12-1-1) победил техническим нокаутом серба Милоша Костича (7-2).

Минеев сначала отбил сопернику ногу постоянными лоу-киками, затем свалил его на землю и завершил бой жёстким ударом по корпусу. Для Минеева это был первый бой в этом году после того, как он свёл вничью нашумевший поединок с Магомедов Исмаиловым.

В со-главном бою младший брат экс-чемпиона Bellator Виталия Минакова Дмитрий одержал победу единогласным решением судей над французом Мойзом Римбоном со счётом 30:27 (двое) и 30:26.

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов назвал сгонку веса к бою с Дастином Порье лучшей в карьере.