Масвидаль сразится за титул с Усманом в главном бою UFC 251

https://static.news.ru/photo/52a3f44e-bf48-11ea-b4dc-fa163e074e61_660.jpg Хорхе Масвидаль Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency/Global Look press

Американский боец Хорхе Масвидаль подписал контракт на бой с Камару Усманом за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship в полусреднем весе и принял предложение заменить выбывшего из-за коронавируса Гилберта Бёрнса.

Как сообщает ESPN, бойцы прибудут в Абу-Даби после сдачи тестов на COVID-19. Их поединок станет главным событием первого турнира на «Бойцовском острове», который украсят сразу три титульных боя.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прибыл на «Бойцовский остров» в Абу-Даби.