Масвидаль сразится за титул с Усманом в главном бою UFC 251

Американский боец Хорхе Масвидаль подписал контракт на бой с Камару Усманом за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship в полусреднем весе и принял предложение заменить выбывшего из-за коронавируса Гилберта Бёрнса.
Как сообщает ESPN, бойцы прибудут в Абу-Даби после сдачи тестов на COVID-19. Их поединок станет главным событием первого турнира на «Бойцовском острове», который украсят сразу три титульных боя.
Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прибыл на «Бойцовский остров» в Абу-Даби.
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