Мастер-класс от чемпиона: как Бивол разобрал Саламова и защитил титул WBA

Дмитрий Бивол одержал победу над Умаром Саламовым и в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA. На протяжении всех 12 раундов действующий обладатель пояса превосходил оппонента и в конечном счёте выиграл единогласным решением судей.

В преддверии поединка Бивола с Саламовым один из главных вопросов заключался в том, не ошибся ли чемпион с выбором оппонента для своей добровольной защиты. За свою карьеру Дмитрий ни разу не встречался с боксёром подобных габаритов (192 сантиметра ростом и с размахом рук 193 сантиметра), да ещё и обладающим хорошим ударом справа, поэтому однозначно исключать сюрпризы в титульной схватке было нельзя. Хотя на бумаге действующий обладатель пояса WBA Super и считался явным фаворитом.

Это подтверждали как минимум букмекеры, которые оценивали шансы Саламова на победу как минимальные. Коэффициент на его успех составлял 10,0, в то время как на триумф Бивола — 1,05. И это могло показаться довольно унизительным для претендента. Ведь, по сути, его котировали лишь немного выше Адама Дайнеса в битве с другим российским чемпионом в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым. Но при всём уважении по уровню Умар наголову выше российского немца.

Судя по всему, мало кто верил, что габаритный Саламов сумеет работать в темпе Бивола и успевать за ним в ринге. По части работы ног и умения боксировать чемпиону не было равных в дивизионе до 79,4 килограмма, и нынешний претендент вряд ли мог серьёзно конкурировать в этом аспекте. Оставалось надеяться, что Дмитрий либо зазевается, либо слишком раскроется и станет уязвим для мощных атак противника. Так или иначе, Саламову оставалось полагаться на свой мощный удар и досрочное завершение дуэли.

План Саламова на бой был предельно понятен — с помощью джеба не подпускать к себе Бивола и при первой же возможности выбрасывать мощнейший правый прямой. И на первых минутах это неплохо получалось. Дмитрий не мог пробиться на ближнюю дистанцию и часто оказывался в опасном положении, но попасть по себе силовыми ударами не позволял. Не вывели его из себя и два подобия подсечки, чуть было не отправившие его на настил. А уже к концу первого раунда чемпион освоился и сначала всадил комбинацию в голову «провалившегося» претендента, а затем отметился ещё серией попаданий.

И впоследствии преимущество Бивола лишь возрастало. Он поймал свой ритм и начал раз за разом попадать джебом и левым боковым, чередуя это с мощными комбинациями. Саламов же сбился на двойки и не мог ничем удивить соперника. Дмитрий регулярно наказывал его как за промахи, так и за те моменты, когда он застаивался в опасной близости. Сказывалась колоссальная разница в работе ног, не позволявшая Умару вовремя уходить от выпадов визави.

Бивол взял небольшую паузу лишь в пятом раунде, позволив Саламову записать на свой счёт несколько удачных эпизодов, но уже в шестом чуть было не потряс оппонента. Многоударная серия пришлась точно в голову претендента, и, хотя тот всем видом показывал, что не получил ущерба, сложилось иное впечатление. Но на этом провокации со стороны Умара не завершились. Вплоть до конца отрезка он ещё раз попытался вывести из себя Дмитрия, но тот не повёлся.

В седьмом раунде Саламов был ещё ближе к тому, чтобы оказаться на полу. За минуту до конца его тренер Али Пидуриев потребовал от него устроить «жёсткую концовку», но на этот призыв отреагировал Бивол. Дмитрий устроил настоящую бомбардировку и всадил в голову соперника с десяток увесистых ударов. Казалось, ещё немного — и Умар рухнет на пол, но тому удалось спровоцировать клинч. В тот же момент в руках представителей его команды мелькнуло полотенце. Но использовано оно всё же было по назначению, а не для объявления капитуляции.

В этот момент стало понятно, что перелома ждать не приходится. В каждом из следующих раундов Бивол уверенно контролировал ход боя, а в концовках трёхминуток неизменно включался и проводил мастер-класс для менее искушённого Саламова. Тот же перестал пытаться найти слабые места в обороне визави, а стал лишь выбрасывать одиночные мощнейшие удары. Но они либо проходили мимо цели, либо приходились по защите.

Саламов продержался все 12 раундов, по окончании которых вряд ли у кого-либо возникли вопросы относительно победителя. Бивол выиграл единогласным решением судей и в восьмой раз защитил титул чемпиона мира WBA Super в полутяжёлом весе — 119:109, 118:109, 118:110. И теперь можно смело сказать, что остановить Дмитрия может разве что обладатель поясов WBC и IBF Артур Бетербиев.

Также в рамках боксёрского вечера в Екатеринбурге должны были пройти ещё три титульных поединка, но в итоге их число сократилось до двух. К сожалению, отменился самый ожидаемый из них — бой за пояс WBA Intercontinental в первом среднем весе между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой. В случае победы россиянин мог не только защитить трофей, но и укрепиться в статусе одного из главных претендентов на звание абсолютного чемпиона мира. Его обладатель должен определиться в феврале в дуэли Джермелла Чарло и Брайана Кастаньо.

Однако в день турнира Курбанов стал испытывать проблемы со здоровьем и был вынужден отказаться от выступления. Спортсмен до последнего надеялся выйти на ринг, но во время тейпирования стало понятно, что состояние не позволит ему это сделать.

«Здоровье важнее. Он сидит сейчас в раздевалке, подавлен. Для него это большой шанс и большой бой. Он это понимает. С утра ему стало хуже — температура поднялась до 39 градусов. Понятно, что боксировать нельзя. Сейчас будем стараться перенести бой на февраль, будем вести переговоры с командой Тейшейры», — прокомментировал ситуацию генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

Таким образом, вторым по значимости на турнире стал бой за пояс WBO Inter-continental во втором полулёгком весе между Русланом Камиловым и Дмитрием Хасиевым. Можно сказать, что эта встреча стала достойной заменой отменённой дуэли Курбанова с Тейшейрой. На протяжении шести неполных раундов оппоненты демонстрировали очень качественный и яркий бокс, а апогеем стал эффектный нокаут.

Камилов здорово начал поединок и уже в первой трёхминутке отправил визави на пол. Встречный прямой в голову застал врасплох Хасиева и вынудил рефери открыть счёт. Претендент чувствовал себя не в своей тарелке: джеб не работал, атаки с дальней дистанции не доходили до чемпиона, а в разменах скорость рук Руслана позволяла ему наносить больший ущерб.

Так продолжалось вплоть до третьего раунда, когда Хасиев нашёл ключ к обороне соперника. Он отказался от попыток перебоксировать Камилова и стал раз за разом выбрасывать удары на скачке. Чемпион был не готов к подобному развитию событий, пропустив несколько жёстких прямых в голову. Казалось, что наметился перелом, но уже в пятом отрезке Руслан вновь стал смотреться увереннее, а в шестом — вновь настиг противника. Сокрушительный левый боковой в печень свалил с ног Дмитрия и подвёл чёрту под титульным боем. Уроженец Нижневартовска одержал 12-ю победу в карьере и сохранил трофей.

Первую защиту титула WBO Oriental во втором среднем весе провёл Артыш Лопсан. Российский боксёр очень уверенно провёл поединок с украинцем Рамилем Гаджиевым и пусть и не смел завершить бой досрочно, по очкам выиграл более чем уверенно (96:93 — дважды, 98:91). Отечественный спортсмен доминировал на протяжении большей части противостояния, без особых проблем нащупывая бреши в обороне противника, немного сбавив обороты лишь к концу схватки.

Важным событием стало возвращение на ринг талантливого проспекта второго полулёгкого веса Шавката Рахимова. В феврале он свёл вничью битву с Джозефом Диасом, после чего не выступал. Возможно, именно из-за длительного перерыва ему в соперники был определён джорнимен Сардор Музаффаров с рекордом 4-4. Вряд ли стоило предполагать, что спортсмен такого уровня сможет составить конкуренцию непобеждённому россиянину, выигравшему 15 из 16 схваток в карьере. В итоге борьбы не получилось. Рахимов без особых проблем разобрался с Музаффаровым, нокаутировав того в третьем раунде.