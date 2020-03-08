Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал в своём Twitter на пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Он опубликовал момент из видеоролика, который был снят во время нападения ирландца на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата.
Уличный бой, — подписал картинку ирландец.
âStreet fightâ— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA)
pic.twitter.com/qpetXv90X0 March 8, 2020
NEWS.ru писал ранее, что Нурмагомедов охарактеризовал своего предстоящего соперника Фергюсона. Он назвал его «старым и тупым».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен