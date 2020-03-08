https://static.news.ru/photo/29cdbd5c-617e-11ea-be9d-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал в своём Twitter на пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Он опубликовал момент из видеоролика, который был снят во время нападения ирландца на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата.

Уличный бой, — подписал картинку ирландец.

NEWS.ru писал ранее, что Нурмагомедов охарактеризовал своего предстоящего соперника Фергюсона. Он назвал его «старым и тупым».