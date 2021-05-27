Лобов сделал прогноз на третий бой Макгрегора и Порье

https://static.news.ru/photo/3995c394-bf9f-11eb-b48c-96000091f725_660.jpg Артём Лобов Фото: rushammer/instagam.com

Ирландский боец российского происхождения и спарринг партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов сделал прогноз на третий поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье, который пройдёт 10 июля на турнире UFC 264. Об этом сообщает BJPenn.com.

Конор очень умный боец. Я чувствую, что к последнему бою он отнёсся немного легкомысленно и подумал: «Я лишь сделаю то, что делаю всегда и уничтожу его». Он морально и физически был готов к боксёрскому поединку и не думал об ударах ногами, но это ММА. Но к этому бою он будет сконцентрирован. Я вижу, что он остановит Дастина в начале боя, в первом или втором раунде, — рассказал Лобов.

Также боец заметил, что Порье хорошо выполнил домашнюю работу и значительно прибавил с момента его первого боя с Макгрегором.

Победитель решающего третьего поединка между этими соперниками может стать официальным претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, которым сейчас владеет бразилец Шарлес Оливейра.

Как сообщалось ранее, бывший боец UFC Артём Лобов сообщил, какую роль Ди Девлин играет в жизни его коллеги и спарринг-партнёра, ирландского бойца Конора Макгрегора.