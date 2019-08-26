Японка Юта Абе выиграла золотую медаль чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 52 кг. в Токио.
Второй стал россиянка Наталья Кузютина, поборов в полуфинале Амандин Бушар из Франции, но не сумев одолеть японку. Бронза — у Майлинды Келменди (Косово, Сербия) и Аи Сисиме (Япония).
У мужчин победу в категории до 66 кг одержал японец Йосиро Маруяма.
Таким образом, Кузютина принесла в копилку российской сборной первую медаль ЧМ.
Ранее главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов в интервью News.ru рассказал о задачах команды на чемпионат мира.