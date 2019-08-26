https://static.news.ru/photo/c00bc6a6-c80e-11e9-83f9-fa163e074e61_660.jpg Наталья Кузютина Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Японка Юта Абе выиграла золотую медаль чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 52 кг. в Токио.

Второй стал россиянка Наталья Кузютина, поборов в полуфинале Амандин Бушар из Франции, но не сумев одолеть японку. Бронза — у Майлинды Келменди (Косово, Сербия) и Аи Сисиме (Япония).

У мужчин победу в категории до 66 кг одержал японец Йосиро Маруяма.

Таким образом, Кузютина принесла в копилку российской сборной первую медаль ЧМ.

Ранее главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов в интервью News.ru рассказал о задачах команды на чемпионат мира.