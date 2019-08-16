25 августа в Токио стартует чемпионат мира по дзюдо, который можно считать генеральной репетицией к Олимпийским играм. На что может рассчитывать сборная России, почему нет задачи победить любой ценой и как пройдёт подготовка к Олимпиаде, в эксклюзивном интервью News.ru рассказал главный тренер женской сборной России Дмитрий Морозов.

— Как проходит подготовка на заключительном этапе перед чемпионатом мира?



— Мы сейчас находимся во Владивостоке, акклиматизируемся, так что всё проходит нормально, как мы и планировали. Такая модель подготовки выбрана и с прицелом на Олимпиаду, которая через год также пройдёт в Токио.

— Как проходил выбор состава и какие изменения в сравнении с Европейскими играми вы посчитали необходимыми?



— Отбор проходил как обычно. У нас есть тренерский совет, на котором и были приняты решения по составу. Влияло на наше решение много факторов: спортивный результат, состояние спортсменов, готовность и другие.

— Какие задачи стоят перед командой на турнире?



— Медальный план существует, потому что это обязательное условие Министерства спорта, но для нас самое главное на этих соревнованиях не конечный результат, а моделирование того, что будет на Олимпиаде. Мы стараемся не относиться к этому чемпионату как к самому главному старту, а воспринимать его как обычный этап подготовки к Олимпиаде.

— И всё же сколько медалей вас устроят, как главного тренера?



— Не буду давать конкретный ответ на этот вопрос. Меня устроит в качестве результата высокий уровень борьбы нашей команды. Безусловно, задача перед командой стоит, но гораздо важнее, чтобы все спортсмены, которые будут представлять сборную России, показали хорошую борьбу. Потенциал бороться за медали есть у всех участников российской сборной.

— В командном турнире у вас есть понимание, кто будет выступать. Примут ли там участие основные спортсменки?



— Заранее назвать состав на командный турнир невозможно, потому что впереди у нас личные соревнования. Вы знаете, там может произойти всё что угодно — от мелких травм до серьёзных проблем. Можно быть уверенным, что там будут бороться те, кто не выступит в личном турнире. У нас это Анна Гущина и Ксения Чибисова в тяжёлом весе и в 70 кг Мадина Таймазова и Алёна Прокопенко. Кто из них будет бороться, мы узнаем, когда будем знать соперников и исходить из тактики. Две из этих четырёх спортсменок точно будут бороться. Что касается веса до 57 кг, то Дарья Межецкая и Анастасия Конкина примут участие в личных соревнованиях, а также имеем в виду Наталью Голомидову.

— В личных соревнованиях главные претендентки на медали — представительницы лёгких весовых категорий Ирина Долгова и Наталья Кузютина. На кого ещё помимо этих признанных лидеров вы рассчитываете?



— Все, кто у нас борется в личном турнире, могут претендовать на медали. На прошлом чемпионате мира призёром стала как раз представительница полутяжёлого веса до 78 кг Александра Бабинцева. Безусловно, Кузютина и Долгова — это лидеры команды, но и в других весах наши девочки способны добиться результатов на этих соревнованиях. Но они не являются главной целью их жизни. Чемпионат мира — это престижно, на нём приятно добиться результата, но он лишь один из важных этапов подготовки к Олимпиаде.

— Какие из отборочных стартов, где разыгрываются олимпийские квалификационные очки, будут для вашей команды ключевыми?



— Здесь большую роль будет играть тактика. В этом году после чемпионата мира будет турнир «Мастерс», который пройдёт по новым правилам в декабре в Китае. Всегда там выступало по 16 спортсменов, а теперь будет по 32. Это второй турнир по количеству разыгрываемых очков в отборе на Олимпиаду после чемпионата мира. Он будет крайне важен. Но до этого мы также поборемся на квалификационных турнирах. Кроме этого «Мастерса» у нас будет дополнительный «Мастерс» ещё до Олимпийских игр. Предолимпийский сезон всегда особенный.

— В менее значимых соревнованиях ваши спортсмены будут принимать участие?



— Конечно, всё зависит от тактики. Будем смотреть и исходить из той ситуации, которая на данный момент будет в рейтинге. До конца года у нас будет возможность решить эту задачу.