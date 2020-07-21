Кормье считает, что Нурмагомедов может не возобновить карьеру

https://static.news.ru/photo/91c66a52-cb51-11ea-ba37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье считает, что российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов может до конца года не провести никакого поединка. По его мнению, может быть, что спортсмен не будет возобновлять карьеру.

Ему потребуется очень много сил, чтобы вообще когда-нибудь вернуться в клетку. Даже если это произойдет, не знаю, как долго он ещё будет выступать, — считает Кормье.

Американец напомнил, что между Хабибом и его отцом Абдулманапом были невероятные отношения. После его смерти у россиянина в жизни наступило «очень тяжёлое время».

Я люблю своего брата и надеюсь, что у него будет столько времени, сколько нужно. Это особая ситуация, и я бы посоветовал ему не спешить в бой, — заявил Кормье в интервью ESPN.

Ранее агент Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что спортсмен не намерен завершать карьеру до конца года. По его словам, россиянин планирует провести поединок с временным чемпионом лёгкого дивизиона Джастином Гейтжи. Поединок запланирован на 19 сентября.

После смерти отца 3 июля Нурмагомедов не появляется на публике. Он не делал никаких заявлений. Появились слухи, что спортсмен может уйти из единоборств. Агент Нурмагомедова напомнил, что спортсмен возвращался на ринг после операций на спине, на колене, а теперь вернётся в спорт после смерти отца.

NEWS.ru писал, что президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что в организации пока не будут беспокоить российского бойца Хабиба Нурмагомедова в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова