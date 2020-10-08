Камил Гаджиев: Поветкин не получил того, чего заслуживал

Камил Гаджиев — один из самых влиятельных людей в российском ММА и в тоже время один из самых общительных. В эксклюзивном интервью NEWS.ru глава Fight Nights Global (FNG) рассказал о том, что для России значил бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, случившийся два года назад, поделился мнением о новой медийной звезде UFC Хамзате Чимаеве, пролил свет на скандальную ситуацию в титульном бою FNG Дмитрия Бикрёва с Шамилем Амировым и рассказал, что думает об Александре Поветкине, которого лишили титульного боя.

— Как вы вспоминаете бой Хабиба и Конора в 2018 году? Какие у вас главные ассоциации с тем боем?

— Это был тот день, когда Россия в прямом смысле слова ворвалась в элиту смешанных единоборств. До этого мы всё время были непонятным субъектом, младшим братом, перспективным, и так далее, а в этот день мы стали одним из главных игроков. Были годы, когда Фёдор Емельяненко был лучшим в мире, но к сожалению, тогда Россия не имела возможности всей страной за него болеть, это не транслировалось, это не было явлением для всей страны. Когда люди стали об этом узнавать, Фёдор уже по сути прошёл свой пик, а в истории Хабиба с Конором всё случилось прямо на наших глазах.

— Что Хабибу дало больше в плане медийности, славы и популярности: победа или «прыжок орла»?

— Всё сошлось воедино. Если бы Хабиб был не таким эмоциональным и не сделал этого прыжка, его нужно было бы придумать. Прыжок создал вокруг этого боя нереальный ажиотаж. Прошло уже два года, и до сих пор это остаётся главным событием чуть ли не во всей истории ММА.

instagram.com/khabib_nurmagomedov

— Реванш будет? Сейчас стали говорить о нём, Дэйна Уайт сказал, что он уже чуть ли не почти организовал его.

— Честно говоря, сейчас я в него не особо верю. Год назад я больше в него верил, сейчас вмешались обстоятельства, в том числе пандемия, и уже одного желания людей мало, каждый день всё меняется. Сейчас уже разговоры пошли о бое Конора с Мэнни Пакьяо, и если этот бой состоится, то Конор в ММА уже не вернётся. Ему будет трудно найти мотивацию для возвращения.

— У Гейтжи есть шансы с Хабибом? Или это очередная победа Хабиба всё в том же стиле, каких мы уже видели десятки?

— Я думаю, что Хабиб — явный фаворит. Сильные стороны Гейтжи очевидны, он очень силён в том числе и в борьбе, но всё равно сценарий этого поединка будет полностью зависеть от Хабиба. Он будет похож на сценарий всех предыдущих боёв Хабиба, когда он затаскивает соперника в свою игру, переводит его вниз, и там уже происходит «начало конца».

— Как бой закончится?

— Хабиб финиширует Гейтжи где-то раунде в четвёртом.

— В чём вы видите феномен Чимаева? О нем вдруг стали говорить все, кто когда-либо смотрел ММА.

— Это хорошая работа менеджмента и стечение обстоятельств. Обычно как бывает: дебютанту дают бой, он его выигрывает, о нём немного поговорят, а потом на время забывают и ждут нового боя. А здесь парень победил как бы само собой, очень легко, и сразу попросил возможность снова подраться. Дэйна ему такую возможность дал, понимая, что «а вдруг он будет всех так же легко побеждать». Он дал ему второй бой — снова легко, потом третий — снова легко. Это впечатляет людей. Конечно, можно говорить об отсутствии должной оппозиции, но это не умаляет заслуг Чимаева. Я думаю, что всё станет понятно где-то к пятому-шестому бою, когда соперники будут уже очень серьёзными. Тогда мы поймём, тот ли Чимаев, за кого он себя выдаёт.

instagram.com/khamzat_chimaev

— По Fight Nights Global какие новости? Будет реванш Бикрёва с Амировым?

— Реванш должен быть, но многое зависит от того, как разрешится ситуация с боем, какой будет итог. Мы ждём экспертизы пяти профессиональных судей из разных стран, их вердикт ожидается через четыре дня. В зависимости от их решения мы будем уже занимать позицию.

— По первому бою официальный вердикт в пользу Амирова?

— Да, мы объявили его чемпионом. И скоро мы узнаем, останется он им, или вердикт изменится.

— И вопрос не по ММА: скоро реванш Поветкина с Уайтом. Что думаете о нокауте в первом бою и чего ждёте от реванша?

— Я вообще считаю, что Поветкин не получил того, чего заслуживал. После этого боя ему должны были дать побоксировать за титул чемпиона мира с одним из больших ребят: Фьюри, Уайлдер или Джошуа. Почему Саша должен драться в реванше, если он выиграл нокаутом? Может, ему это интересно с точки зрения бизнеса, потому что там в ход уже пошли большие деньги, но бой за титул был бы намного логичнее. Тем более, мы понимаем, что время Поветкина скоро уйдёт в силу возраста. Реванш — реваншем, но ему нужно успеть подраться за титул. А что касается исхода второго боя с Уайтом, то я думаю, он будет таким же, как и исход первого боя.