Камил Гаджиев: Хабиб останется в ММА, он никуда не уходит

Очень радостно. Хотелось, чтобы всё кончилось быстро, потому что волнение всё равно было, причём серьёзное. Хабиб сделал всё идеально. Он завершил карьеру, но это не так важно, он останется в ММА так или иначе. Он будет с нами в другом качестве, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.