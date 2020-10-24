Камил Гаджиев: Хабиб останется в ММА, он никуда не уходит

Российский ММА-промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал NEWS.ru победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейтжи в главном бою турнира UFC 254.
Очень радостно. Хотелось, чтобы всё кончилось быстро, потому что волнение всё равно было, причём серьёзное. Хабиб сделал всё идеально. Он завершил карьеру, но это не так важно, он останется в ММА так или иначе. Он будет с нами в другом качестве, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.
Бой прошёл в Абу-Даби и завершился удушающим приёмом «треугольник» во втором раунде. Таким образом россиянин отстоят титул чемпиона.
Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победного боя с Джастином Гейтжи объявил о завершении карьеры бойца, писал NEWS.ru.