Иван Штырков одержал первую победу в ACA

https://static.news.ru/photo/08d18fd4-8e5a-11eb-891d-96000091f725_660.jpg Фото: acamma/vk.com

Российский боец в полутяжёлом весе Иван Штырков (18-2-1) победил раздельным решением судей соотечественника из Кабардино-Балкарии Мурата Гугова (7-4) на турнире АСА 120 в Санкт-Петербурге.

Бой получился крайне упорным и продлился всего три раунда. Соперники провели много времени в клинче и поочередно переводили друг друга в партер. Гугов сохранил больше сил на вторую половину боя, но пропустил тейкдаун на последних секундах встречи, который и предопределил исход в пользу Штыркова, которому судьи отдали победу раздельным решением.

Для Уральского Халка эта победа стала первой под эгидой АСА. В дебютном поединке он уступил Магомеду Исмаилову.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев в интервью NEWS.ru поделился ожиданиями от реванша Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.