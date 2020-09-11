Харитонов во втором раунде победил Уильямса

https://static.news.ru/photo/daaaa444-f479-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Знаменитый российский боец смешанных единоборств, дебютант в профессиональном боксе Сергей Харитонов победил британского боксёра Дэнни Уильямса техническим нокаутом во втором раунде в рамках турнира по боксу лиги World Total Kombat Federation (WTKF). 16 лет назад британец нокаутировал легендарного Майка Тайсона.

Начало боя было по-настоящему жарким. Харитонов за минуту до его окончания отправил соперника в нокдаун левым ударом, предварительно зарядив отличный апперкот. Во втором раунде россиянин полностью доказал свои силы — бой был остановлен после второго нокдауна, на этот раз стоячего.

Время остановки боя — 2 минуты 25 секунд.

Встреча Харитонов — Уильямс прошла на баскетбольной арене «Химки» и должна была длиться шесть раундов по три минуты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что знаменитый российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов признался, что не бросал октагон и продолжает тренировки. Однако выступить в боксе является его мечтой. Перед боем с Уильямсом дебютировавший в боксе Харитонов заявил, что намерен отправить британца в нокаут.