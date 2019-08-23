https://static.news.ru/photo/179e52e8-c6fd-11e9-9b7f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал во втором раунде американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте в США.

Первый поединок между спортсменами состоялся в феврале этого года в Анкасвилле и был признан несостоявшимся из-за того, что в первом раунде Митрион ударил Харитонова в пах.

Теперь на счету российского бойца 37 поединков в ММА, в 29 из которых он одержал победу (17 нокаутом) и проиграл в шести. Два боя были признаны несостоявшимися.

В другом бою россиянин Виталий Минаков победил нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона. Вместо Джонсона должен был выступать Хави Айяла, однако он снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

Как ранее писал News.ru, российский боксёр Сергей Ковалёв, одолевший нокаутом британца Энтони Ярда в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе, посвятил победу скончавшемуся после боксёрского поединка Максиму Дадашеву.