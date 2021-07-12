Хайбулаев победил Логнейна и вышел в финал Гран-при PFL

Российский боец Мовлид Хайбуллаев (18-0-1) победил по очкам британца Брэндона Логнейна (21-4) и вышел в финал Гран-при в полулёгком весе на турнире Professional Fighters League (PFL) во Флориде.

Хайбулаев сразу подхватил ногу соперника и перевёл бой на землю, однако британец неплохо защищался и наносил снизу удары. Россиянина это не смущало, и он продолжил спокойно контролировать соперника и методично наносить удары, а в концовке отметился эффектным амплитудным броском. Вторую пятиминутку британец контролировал в стойке за счёт лоу-киков, пока Хайбулаев снова не провёл тейкдаун и не забрал спину в партере.

В третьем раунде Логнейн провёл несколько успешных атак в стойке и разбил Мовлиду нос, но к середине раунда Хайбулаев перешёл в контратаку, осуществил тейкдаун и снял все вопросы относительно победителя этого боя. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Хайбулаеву.

В соглавном бою вечера американец Крис Уэйд победил единогласным решением судей соотечественника Буббу Дженкинса и стал соперником Хайбулаева.

Также на турнире определились участники финала Гран-при в полутяжёлом весе. Ими стали бразилец Антониу Карлос Жуниор и норвежец Мартин Хамлет.

Как сообщалось ранее, российский боец-тяжеловес Денис Гольцов уступил по очкам в полуфинальном поединке хорвату Анте Делия и выбыл из борьбы в Гран-при Professional Fighters League, главным призом в котором является $1 млн.