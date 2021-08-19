Денис Гольцов не смог пробиться в финал Гран-при PFL

Российский боец-тяжеловес Денис Гольцов (27-7) уступил по очкам в полуфинальном поединке хорвату Анте Делия (19-4) и выбыл из борьбы в Гран-при Professional Fighters League, главным призом в котором является миллион долларов.

Ученик Мирко Крокопа украл концовку первого раунда, когда сумел перевернуть в партере россиянина и успешно поработать сверху жёсткими ударами в голову. Во второй пятиминутке Гольцов стал неплохо использовать джеб и своё преимущество в росте. Затем он обрабатывал соперника ударами в клинче и партере, но снова упустил инициативу в концовке.

Третий раунд стал решающим в судьбе всего боя. Делия на первых секундах удивил неожиданным проходом в ноги. Казалось, что упустивший инициативу усталый боец неожиданно перевернул ход боя. Гольцов так и не сумел добиться значимых успехов в этом раунде, а все трое судей зафиксировали победу хорвата со счётом 29:28.

Дебютантка PFL, многократная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина успешно провела свой дебютный бой, победив единогласным решением судей американку Клаудию Замору.

Как сообщалось ранее, российский боец полусреднего веса Магомед Магомедкеримов победил по очкам шведа Садибу Си на турнире PFL во Флориде и вышел в финал Гран-при в полусреднем весе, где главным призом будет миллион долларов.