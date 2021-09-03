Нурмагомедов признался, что мог убить Макгрегора во время их поединка

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что мог бы убить своего давнего соперника, ирландца Конора Макгрегора, во время их поединка, если бы рефери Херб Дин вовремя не вмешался. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала iAmTheBay.

Представьте, что было бы, если бы там не было Херба Дина. Конор погиб бы. Он стучал, но я крепко держал его. Хербу Дину пришлось отдирать его от меня рывком, — вспомнил Нурмагомедов.

Речь идёт о поединке 2018 года, в котором россиянин победил ирландца болевым приёмом в четвёртом раунде. За всю карьеру в единоборствах Хабиб не проиграл ни единого боя, одержав 29 побед. Первый поединок российского бойца в UFC датируется 2012 годом: за девять лет он победил в октагоне 13 раз подряд.

Ранее Нурмагомедов заявил, что UFC собирается «прикончить» Макгрегора.